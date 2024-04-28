Россия испугалась мирного саммита в Швейцарии 28.04.2024, 3:00

Анализ политического эксперта.

Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, сообщил о попытках Москвы сорвать первый Глобальный саммит мира, который должен состояться в Швейцарии в июне. Очевидно, РФ понимает важность этой встречи, несмотря на то, что саммит будет первым — инаугурационным. Тем не менее он сформирует группу союзников и создаст тренд.

Таким мнением поделился политический эксперт, военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Антонюк в эфире телеканала FREEДОМ.

- Саммит — это формирование союзных государств, это уже, по существу, создание новой повестки дня и тех решений, которые будут определять политику будущего уже на несколько, если хотите, даже десятилетий. Это страны, уже четко понимающие глобальные угрозы и угрозы каждой стране, которая будет присутствовать на этом саммите. Этот саммит завтра не решит вопрос войны и мира. Но этот саммит, мне кажется, создаст тренд, который будет уже развивать последующие действия: от политики в отношении стран-агрессоров и их союзников, до <…> создания блока безопасности на Европейском континенте… Чтобы своевременно не просто отражать те угрозы, которые сегодня представляет собой террористический режим Кремля, а хотя бы на несколько шагов вперед, чтобы не допускать прецедентов, как сегодня в Украине, — комментирует гость эфира.

Он считает, что именно поэтому Россия стремится сорвать саммит, но сомневается, что это у нее получится. Вместе с тем политический эксперт не исключил, что Москва использует свои инструменты — организацию акций протеста под прикрытием социальных требований, провокации и другие — в странах, являющихся потенциальными участниками саммита.

- Я думаю, что саму технологию и сам механизм, который Россия может использовать, украинская разведка имеет. Если об этом сказал президент Украины, то, я думаю, что на уровне спецслужб уже идет обмен информацией. Все участники саммита, по крайней мере на уровне организации, сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность проведения саммита. А уже внутренняя политика или, скажем, политика в каждой стране, мне кажется, это тоже вопрос каждого по отдельности. И, естественно, сотрудничество с украинской разведкой, с внешним миром. Я думаю: если в этом контексте будет нормальная коллаборация, то у России ничего не получится, — отметил он.

Антонюк подчеркнул: Россия сегодня говорить о мире не готова.

- Она не готова проводить расследование и признавать свою вину, глобальную вину не только перед Украиной, но и перед другими странами, где она развязывала войны, где она убивала, мародерствовала, ломала судьбы человеческие, — констатировал эксперт.

Он добавил: все якобы «мирные» предложения, которые в разное время звучали из России, это, на самом деле, предложения миру жить «по понятиям». В то время как украинская формула мира — о международном праве.