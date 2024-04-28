Кубинские наемники взбунтовались и ликвидировали командира полка РФ

Кубинские наемники взбунтовались и ликвидировали командира полка РФ2
- 28.04.2024, 8:03
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Причиной казни стали регулярные унижения.
Кубинские наемники, воюющие на Покровском направлении в Донецкой области, ликвидировали своего командира 428 мотострелкового полка за унизительное отношение.
Об этом сообщает в Telegram партизанское движение «АТЕШ».
Агент движения из штаба группировки войск «Центр» ВС РФ отметил, что причиной «казни» стали регулярные унижения, побои и «конфискация» зарплат у гастарбайтеров из Латинской Америки.
Непосредственные исполнители «казни», уже этапированы в Ростовскую область РФ. Командование полка обратилось в Генштаб с просьбой о замене иностранных наемников на российских солдат.
Партизаны добавили, что время от времени во вражеской армии возникают такие ситуации, но они не становятся публичными.