Кубинские наемники взбунтовались и ликвидировали командира полка РФ 2 28.04.2024, 8:03

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Причиной казни стали регулярные унижения.

Кубинские наемники, воюющие на Покровском направлении в Донецкой области, ликвидировали своего командира 428 мотострелкового полка за унизительное отношение.

Об этом сообщает в Telegram партизанское движение «АТЕШ».

Агент движения из штаба группировки войск «Центр» ВС РФ отметил, что причиной «казни» стали регулярные унижения, побои и «конфискация» зарплат у гастарбайтеров из Латинской Америки.

Непосредственные исполнители «казни», уже этапированы в Ростовскую область РФ. Командование полка обратилось в Генштаб с просьбой о замене иностранных наемников на российских солдат.

Партизаны добавили, что время от времени во вражеской армии возникают такие ситуации, но они не становятся публичными.