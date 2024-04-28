В Литве намекнули, что Крымскому мосту осталось недолго 28.04.2024, 10:29

1,958

Линкявичюс посоветовал россиянам поспешить с прощальными фото.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посоветовал россиянам прощаться с Крымским мостом.

Соответствующее заявление он опубликовал на своем аккаунте в соцсети Х.

Линкявичюс опубликовал коллаж из фото Крымского моста, запуска ракет ATACMS и грустного диктатора РФ Владимира Путина.

«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», - написал литовский политик.

If someone hasn't had a chance to take a photo at the Kerch bridge, it's still time. pic.twitter.com/SH9SxejoTk — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 27, 2024

Украина не скрывает, что считает Крымский мост одной из своих главных целей в этой войне. Это ключевая логистическая артерия оккупанта, через которую РФ перегоняет на полуостров большое количество своих войск и вооружения. Уже дважды объект был успешно поврежден Силами обороны Украины. Первый раз это удалось сделать с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой, второй - морскими беспилотниками. На этой неделе стало известно, что Соединенные Штаты не только начали активно передавать Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS, но и дали согласие на их применение по целям РФ в оккупированном Крыму.