Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области РФ 28.04.2024, 10:46

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Налет подтвердили в российском Минобороны.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что три беспилотника «упали» в районе нефтебазы в городе Людиново.

Об этом он написал в воскресенье, 28 апреля, в своем Telegram.

По его словам, инцидент произошел в 03:40. Шапша утверждает, что обошлось без разрушений и пострадавших.

В Минобороны РФ также заявили о якобы уничтожении трех дронов над Калужской областью.

Всего российское оборонное ведомство отчиталось о «17 обезвреженных БПЛА» над четырьмя областями РФ.