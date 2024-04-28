Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области РФ
- 28.04.2024, 10:46
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Налет подтвердили в российском Минобороны.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что три беспилотника «упали» в районе нефтебазы в городе Людиново.
Об этом он написал в воскресенье, 28 апреля, в своем Telegram.
По его словам, инцидент произошел в 03:40. Шапша утверждает, что обошлось без разрушений и пострадавших.
В Минобороны РФ также заявили о якобы уничтожении трех дронов над Калужской областью.
Всего российское оборонное ведомство отчиталось о «17 обезвреженных БПЛА» над четырьмя областями РФ.