закрыть
28 апреля 2024, воскресенье, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области РФ

  • 28.04.2024, 10:46
  • 1,224
Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области РФ

Налет подтвердили в российском Минобороны.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что три беспилотника «упали» в районе нефтебазы в городе Людиново.

Об этом он написал в воскресенье, 28 апреля, в своем Telegram.

По его словам, инцидент произошел в 03:40. Шапша утверждает, что обошлось без разрушений и пострадавших.

В Минобороны РФ также заявили о якобы уничтожении трех дронов над Калужской областью.

Всего российское оборонное ведомство отчиталось о «17 обезвреженных БПЛА» над четырьмя областями РФ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох