Отношения между Таджикистаном и РФ резко ухудшились 29.04.2024, 8:48

ISW назвал причину.

После массового убийства в подмосковном «Крокусе» правительство РФ усилило контроль над мигрантами, которые въезжают в страну.

Еще 27 апреля в МИД Таджикистана призвали граждан страны не ехать без особой надобности в РФ.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили проанализировать ситуацию. Ресурс «Азия-Плюс» сообщил, что по состоянию на 22 апреля на российско-казахстанской границе было остановлено почти 200 машин с таджикистанскими номерами.

Граждане от 14 до 60 лет проходят допрос, а российские пограничники просматривают содержимое их мобильных телефонов. При этом несовершеннолетних и пенсионеров пропускаются в РФ без особого досмотра.

В МИД Таджикистана сообщили, что только в аэропорту Внуково за этот период было задержано до тысячи граждан Таджикистана и до 10 человек в аэропортах Жуковский, Шереметьево и Домодедово.

Все задержанные содержались в плохих санитарных условиях. За этот же период РФ дала добро на въезд 322 гражданам Таджикистана, но и при этом из страны было выдворено 306 человек.

27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что усиленные меры на границе — явления временное, чтобы усилить меры борьбы по предотвращению терактов. С 30 марта наблюдается отток таджиков, проживающих в РФ. Они просят посольство как можно быстрее перенаправить их на родину из-за боязни за свою жизнь.

Аналитики из ISW сообщают, что Кремль усилил давление на таджиков, так как большинство подозреваемых в теракте в «Крокусе» были гражданами Таджикистана.