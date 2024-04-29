В России неизвестные расстреляли двух полицейских 29.04.2024, 10:50

Еще четверо получили ранения.

В российской Карачаево-Черкесии в поселке Мара Аягъы неизвестные напали на сотрудников ДПС, бросив в их сторону взрывное устройство и обстреляв из автоматического оружия.

Погибли двое полицейских, четверо сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Нападавшие были убиты ответным огнем, сообщает «Радио Свобода».

Уточняется, что погибшие полицейские были прикомандированными сотрудниками УМВД России по Курганской области. Ранены двое местных сотрудников ДПС, сотрудник Росгвардии, а также еще один полицейский из Курганской области.

Нападение произошло в ночь с 28 на 29 апреля. Как сообщает МВД, нападавшие подъехали к временному посту ДПС, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь. Утверждается, что на одном из нападавших сработало взрывное устройство.

«На месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники», - говорится в сообщении МВД.