Российские позиции летят в тартарары Telegram-канал «Сито Сократа»

29.04.2024, 11:02

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Постсоветское пространство исчезает на глазах.

Путинский режим продолжает концентрировать свои внешнеполитические усилия на ведении изнурительной войны против Украины. Данное направление оттягивает все больший объем ресурсов, и здесь, после принятия США решений о выделении нового пакета военной помощи украинской стороне, будет наблюдаться дополнительное перенапряжение РФ. Как результат, зацикленность на украинском направлении ведет к нивелированию роли России не только как глобальной, но даже как региональной державы. Постсоветское пространство, где у Москвы было привилегированное положение исчезает на глазах. Фактически вторжение в Украину стало крахом не только европейской системы безопасности, породило очередное расширение НАТО в Скандинавии, усилило милитаризацию стран-членов ЕС, но и разрушило остаточное российское влияние в ближнем зарубежье.

Сразу в нескольких местах российские позиции летят в тартарары, знаменуя наличие существенных проблем для российской безопасности. Дубиноголовые силовики, которые при Путине захватили все полноту власти, переборщили с эксплуатацией темы внешней угрозы, на ровном месте сконструировали войну против миролюбивой Украины, и теперь имеют образ неадекватов от которых шарахаются все. В контуре экс-СНГ все осознали ущербность силовой линии путинистов, и стремятся максимально купировать риски российских силовых вмешательств.

Москва позорно уходит с Южного Кавказа. Ради реализации эфемерного геополитического проекта южного коридора на Иран, была предательски брошена Армения. ГРУ и ФСБ пытались свергнуть правительство Пашиняна, реализуя сценарий прокремлевской цветной революции, но получили по зубам. В итоге армянское правительство не желая иметь дело с путинскими подонками принялось вестернизировать свою внешнюю политику.

Азербайджанцы же не стали для россиян союзниками. Они видят свое будущее в тюркском мире, потому с бурными овациями следят за выходом российского контингента из Карабаха. Эрдоган и Алиев обвели великого геополитика вокруг пальца, сделали его зависимым от их пожеланий, используя мусульманскую хитрость. Здесь кроется колоссальная угроза территориальной целостности РФ, ведь пантюркизм направлен на инкорпорацию в свой состав всех «10-ти тюркских республик России».

На этом фоне российские спецслужбы, которые по указанию Патрушева в лоб протаскивают в Грузии закон об иноагентах, столкнулись с мощным антимосковским народным движением. В Тбилиси, где проходят акции оппозиции против указанного закона, начались столкновения митингующих с полицией, которые пытаются подавить спецназом.

После неудачной попытки расшатать армянское правительство и в условиях неизвестного исхода текущих антироссийских выступлений в Грузии, спецслужбы Путина резко активизировались на молдавском направлении. Под их диктовку в Москве прошел съезд ряда молдавских политиков, таких как олигарх Шор, Лунгу («Шанс»), Параска («Возрождение»), Грозаву («Victoire»), Баскиеру («Альтернативная сила спасения Молдовы») и Гуцул от гагаузов. Вместе данные персонажи создали политблок «Победа», который осенью 2024 года должен будет выбить Санду из кресла президента и заблокировать европейский курс Молдовы. Марионетки Москвы готовят почву для возврата Кишинева в орбиту российского влияния. Снова будут применятся методы дестабилизации ситуации, антигосударственные интриги и разжигание сепаратизма в Гагаузии. Учитывая исчерпание и осечки спецслужб Путина, нельзя исключать военных провокаций против Молдовы, которая также видится в Кремле мишенью, такой же как и Украина.

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