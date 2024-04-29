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Актера Жерара Депардье задержали в Париже

  • 29.04.2024, 12:41
  • 1,116
Актера Жерара Депардье задержали в Париже

Теперь его могут арестовать.

Французского актера Жерера Депардье вызвали в полицию утром 29 апреля, чтобы заключить под стражу из-за выдвинутых против него двумя женщинами обвинений в сексуальном насилии. Как сообщает французский телеканал BFMTV, сейчас его допрашивают, после чего смогут арестовать, сообщает «Немецкая волна».

Депардье обвиняют в том, что он «прикасался» к двум женщинам. Первый инцидент произошел в 2014 году во время съемок короткометражного фильма «Маг и сиамцы», второй - в 2021 на съемочной площадке картины «Зеленые ставни».

Одна из возможных жертв рассказала, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги, зажал между своими бедрами и начал трогать за талию, грудь и ягодицы. Сам актер отрицает свою вину.

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