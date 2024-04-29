Ромы в Тамбовской области сдали на металлолом новейший российский беспилотник 29.04.2024, 19:35

Речь идет о БПЛА «Орлан-10».

В Тамбовской области ромы привезли в пункт приема металлолома российский беспилотник «Орлан-10». Работники вызвали полицию и саперов, пишет Baza. Правоохранительные органы выясняют, каким образом дрон оказался у ромов. После исследования его отправят в Москву.

«Орлан-10» — новейший российский беспилотник, разработанный и выпускаемый петербургским предприятием «Специальный технологический центр» (СТЦ). Дрон предназначен для разведки и наблюдения. Он может транслировать цели для поражения различными боевыми машинами, а также использоваться для корректировки артиллерийского огня и радиоэлектронной борьбы.

В начале вторжения в Украину Минобороны России заявляло, что «Орлан-10» применяется на фронте еще и в ударном варианте. Для этого его оснащают осколочно-фугасными мини-бомбами, переделанными из боеприпасов ВОГ-25 для подствольного гранатомета, а затем запускают с катапульты.

«Орлан-10» — самый массовый российский беспилотник, применяемый Вооруженными силами России. Генеральный конструктор СТЦ Роман Иванов утверждал, что Украина пытается скопировать дрон, но такие аппараты проигрывают в сравнении с оригиналом.