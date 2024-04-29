Названы самые дешевые в содержании автомобили 2 29.04.2024, 20:07

3,250

Топ-5.

Журнал Consumer Reports опубликовал список машин, которые наиболее выгодны в обслуживании. Перечень составляли на основе отзывов автовладельцев за последние 12 месяцев о расходах на обслуживание (включая замену масла, шины и другое), не учитывая средства на ремонт после аварий, пишет av.by.

Как показало исследование, наименее затратной в плане содержания маркой оказалась Tesla. За десятилетний период общие суммы за техническое обслуживание и ремонт авто бренда составили всего 4 035 долларов. Средняя же стоимость обслуживания «Теслы» за первые пять лет — всего 580 у. е.

Этот анализ демонстрирует: владение электромобилем Tesla может быть значительно дешевле в сравнении с автомобилями с ДВС, что обусловлено меньшим количеством движущихся частей. Правда, потенциальная замена батареи электрокара, которая обойдётся в сумму от $10 000 до $20 000 в зависимости от модели и происходит вне гарантии, способна нивелировать эти преимущества.

Возвращаясь к рейтингу, отметим: в топ-5 самых выгодных для обслуживания машин разместились практически одни «американцы». Так, второе место занимает Buick ($900 в первые пять лет владения). Третью позицию в рейтинге получила Toyota с результатом $4 900, четвёртая строчка у Lincoln ($5 040), замыкает пятёрку лидеров Ford ($5 400).

Самым дорогим в обслуживании брендом стал Land Rover. Средние расходы на его содержание — $4 250 за первые пять лет и $19 250 за десятилетний период. В целом же в последней пятёрке остальные места распределились между немецкими марками: BMW (9 500 долларов за 10 лет владения), Audi (9 890 долларов), Mercedes-Benz (10 525 долларов) и Porsche (14 090 долларов).