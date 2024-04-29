В парламенте Грузии произошла драка из-за закона об «иноагентах» 29.04.2024, 21:11

Депутат ударила другого бутылкой.

Депутат грузинского парламента Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой из-под воды провластного депутата Гурама Мачарашвили во время обсуждения законопроекта об иноагентах на заседании юридического комитета, передает грузинский «Первый канал».

Как отмечает канал, между Деканоидзе и членом парламентского большинства Гурамом Мачарашвили произошла словесная перепалка. Председатель комитета Анри Оханашвили удалил Деканоидзе из зала из-за нарушения регламента, так как она продолжила говорить после выключения микрофона.

Деканоидзе назвала членов парламентского большинства «русскими». Мачарашвили в ответ заявил, что та променяла грузинское гражданство на должность в Украине. Деканоидзе в 2015-2016 годах возглавляла Национальную полицию этой страны.

Во время словесной перепалки Деканоидзе ударила Мачарашвили бутылкой, а затем бросила ее в коллегу.

Деканоидзе — представитель блока «Еврооптимисты», куда, по данным с сайта парламента, кроме нее входит один человек — Роман Гоциридзе. Всего в грузинском парламенте 139 депутатов.

Законопроект об иноагентах рассматривается в Грузии не первый месяц, в прошлом году его уже снимали с рассмотрения на фоне массовых протестов.