Украинская разведка рассказала, когда разрушит Крымский мост 3.04.2024, 10:50

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Разрушение неизбежно.

Украина хочет вывести из строя Крымский мост в первой половине 2024 года, пишет The Guardian.

Как пишет издание, высокопоставленные представители украинской военной разведки (ГУР Минобороны) заявляют, что они готовят третью атаку на мост после двух предыдущих попыток взорвать его, заявляя, что его разрушение «неизбежно».

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — заявил The Guardian один из чиновников, добавив, что у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели».