Российский пропагандист съездил на фронт и внезапно «прозрел» 3.04.2024, 10:58

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Оказалось, что оккупанты хотят домой и ненавидят генералов.

За авантюру Кремля, развязавшего полномасштабную, ничем не спровоцированную агрессию против Украины, Россия платит большую цену. Потери в живой силе зашкаливают, при этом оккупанты не понимают, за что они воюют на чужой земле и гибнут там, пишет obozrevatel.com.

В то же время, в оккупационных российских войсках зреет ненависть к российскому генералитету. Такую хмурую картинку после поездки на фронт нарисовал для своих подписчиков российский пропагандист-«военкор» Максим Калашников.

По его словам, реальная ситуация на фронте резко контрастирует с мантрой минобороны РФ про «потерь нет».

«Здесь, на передовой, особенно остро чувствуешь цену всех этих хитрых планов. Страшную цену. Вижу я там, конечно же, и усталость войск. Ребята очень устали. Я понимаю, я среди добровольцев. А, наверное, среди мобилизованных, кто по повестке пошел, по принуждению, кто оказался оторванным от семьи своей, от жен и детей больше чем на год – там усталость, видимо, еще сильнее, друзья мои», – рассказал пропагандист.

При этом, утверждает он, мало кто из оккупантов имеет представление о том, зачем им гибнуть на чужой земле. Никакой мотивации умирать во имя ничего у них нет.

«Сквозит в их разговорах: «Да когда ж это кончится? Что говорят там, в Кремле, по этому поводу?», – сказал Калашников.

Отдельно он остановился на отношении рядового состава к российским «полководцам».

«Я выражусь крайне аккуратно... неоднозначное отношение к генералитету. Я понимаю, что, на самом деле, чистка его – это условие победы в этой войне. С неадекватами нужно бороться, ребята... Знаете, с какой ненавистью говорят о тех идиотах, которые строят войска, устраивают построение в пределах действия вражеских дронов и «Хаймарсов»? У-у-у-у... Я не буду передавать этих всех слов», – заявил он.

Да и сам пропагандист, похоже, осознает, что «идущая по плану СВО» уперлась в непробиваемый тупик. И любой выход из нее однозначно будет лучше, чем непрекращающаяся бойня, устроенная Москвой.

«Все, предел уже видно. У красной черты все находится. И нужно искать выход из этого позиционного болотного тупика. Он просто-напросто засасывает, ребята.... Это действительно так», – сказал пропагандист.