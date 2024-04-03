Россия боится за белорусский «Нафтан» 3.04.2024, 11:02

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Но у российских военных свои проблемы с ПВО.

На праздновании 81-й годовщины создания 377-го зенитно-ракетного полка его командир полковник Рябинин объявил, что часть готова к перевооружению на российский комплекс С-400. Также он заявил о планах усилить полк ЗРК «Тор М2» и «Панцирь С1».

Полк размещается в Полоцком районе, прикрывает местную промышленность, в том числе — НПЗ «Нафтан». Читатель сайта Charter97.org считает, что Россия особенно боится за белорусское предприятие:

— После разгрома Украиной российских НПЗ, белорусские топливные предприятия стали стратегически важными для РФ. Путин с радостью укрепил бы ПВО союзника, но элементарно не имеет для этого нужного количества оружия.

О поставке «Панцирей» в Беларусь заявлялось с 2021-го, но не дали ни одного комплекса. Также опыт войны показал, что разрекламированные российские ЗРК оказались неэффективны против ударов Украины.

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