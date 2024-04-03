Ввод войск в Украину: Макрон предложил Байдену и Шольцу новую стратегию 7 3.04.2024, 11:44

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Эмануэль Макрон

Париж призывает Запад «заставить Кремль гадать».

Президент Франции Эммануэль Макрон призывал канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена «занять позицию стратегической двусмысленности» по отношению к России, оставив «все военные варианты на столе», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников.

Макрон якобы провел с обоими лидерами конфиденциальные переговоры. Издание поясняет, что идея французского президента «представляла собой радикальный отход» от позиции, которой администрация США придерживалась с начала военной операции на Украине. WSJ пишет, что «подход Вашингтона был выверен таким образом, чтобы избежать действий, которые могли бы спровоцировать Москву». Макрон, напротив, хотел перестать афишировать «красные линии» Запада и «вместо этого заставить Кремль гадать».

Издание пишет, что Макрон сказал союзникам, что не будет необходимости привлекать НАТО или США, если Россия нацелится на французские войска, так как Франция несла потери в военных кампаниях в Африке, не обращаясь за помощью к союзникам.