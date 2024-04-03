RLI: Российские спецслужбы готовят теракт на территории Беларуси 19 3.04.2024, 13:38

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И хотят обвинить в нем Украину.

Американские эксперты из Robert Lansing Institute (RLI) считают, что российские спецслужбы готовят теракт на территории Беларуси. В своем материале они ссылаются на источники в европейской разведке.

По словам представителя европейской разведки, Кремль сейчас работает над организацией терактов на территории Беларуси, чтобы возложить вину на Украину.

Кремль намерен усилить общественный резонанс от массовой стрельбы в «Крокус Сити Холле», а также сфабриковать еще один предлог для обвинения Украины в терроризме, поддержке террористических сетей и радикальных группировок.

После этого Лукашенко должен полноценно вступить в войну, считают эксперты.