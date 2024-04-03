Ученые открыли уникальную суперземлю 3 3.04.2024, 15:42

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Фото: NASA, ESA, CSA, Dani Player (STScI)

Исследователи говорят, что впервые нашли суперземлю, которая повернута к своей звезде всего одной стороной.

Приливная блокировка – явление, которое достаточно распространено во Вселенной. Для того, чтобы разобраться в этом явлении, достаточно посмотреть на нашу Луну, которая всегда обращена одной стороной к Земле. Это происходит, потому что ось вращения спутника вокруг своей оси и его вращение вокруг Земли синхронизированы, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Планеты также могут оказаться заблокированными, когда вращаются слишком близко к своим звездам. Теперь же исследователи говорят, что обнаружили первую в суперземлю, которая приливно заблокирована своей звездой.

Найденная суперземля известна как LHS 3844b, но ее также называют Куа'куа, что означает «бабочка» на языке народа брибри. Звезду, вокруг которой вращается Куа'куа, назвали Батсу. Экзопланета делает оборот вокруг своей звезды чуть менее чем за 12 часов.

В отличие от Луны, чья обратная сторона получает солнечный свет каждый месяц, одно полушарие Куа'куа всегда освещено днем, а на другом царит тьма. Но некоторые нюансы в этой истории остаются необъяснимыми. К примеру, поверхностный нагрев планеты.

Планета, находясь от своей звезды в такой близости, должна были бы сильно нагреваться. Но моделирование показывает, что наблюдаемая суперземля достаточно прохладная.

Ученые предполагают, что все дело в орбите Куа'куа. Если бы планета вращалась по орбите Меркурия, с резонансом 3:2 – каждые два оборота Меркурия вокруг Солнца он делает три оборота вокруг своей оси. Тогда Куа'куа была бы намного горячее.

Кроме этого, ученые предполагают, что планета, которая в 2,3 раза превышает объем Земли, возможно, не имеет атмосферы. Правда, некоторые исследователи считают, что атмосфера на планете присутствует, но остается очень тонкой.

Также некоторые данные в наблюдениях могут указывать на присутствие рядом другой планеты, которая могла бы влиять на нагрев Куа'куа.