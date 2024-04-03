МАЗ начал выпускать колбасы 2 3.04.2024, 18:11

Что предлагают потребителям.

Минский автомобильный завод запустил собственную линейку колбас. В телеграм-канале белорусского автопроизводителя появился видеоролик: на кадрах можно видеть как минимум восемь разных наименований мясных изделий. Речь идет о колбасах «Краковская», «Эстонская ароматная», «Милано», предлагается потребителям и ветчина под брендом «Пармская».

- Колбасные и мясные изделия созданы Борисовским мясокомбинатом, где используется говядина производства «АгроМАЗ», - говорится в сообщении.

Также в телеграм-канале МАЗа напомнили, что соответствующие подразделения предприятия производят мед и сыры.