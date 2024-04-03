Ученые построили крупнейшую в мире цифровую камеру 3.04.2024, 18:25

3,2 миллиарда пикселей.

Ученые завершили строительство крупнейшей в мире цифровой камеры – LSST, которую производили в течение 9 лет. Она будет использоваться в обсерватории имени Веры Рубин для исследования южного неба в течение 10 лет. Об этом сообщает Gizmodo.

LSST имеет 3,2 миллиарда пикселей. Основная цель устройства – изучение пространства и времени, включая природу темной материи, темной энергии, расширение Вселенной и формирование галактик. Камера LSST будет использовать свой оптический объектив для съемки неба из разных диапазонов длин волн.

Цифровая камера для обсерватории Веры Рубин стоила в миллионы раз дороже, чем настоящий Роллс-Ройс и весит более 2,8 тонн. Она позволит ученым изучать расширение Вселенной с помощью гравитационных линз и обнаруживать специальные объекты, такие как квазары, находящиеся в определенной взаиморасположенности с галактиками.

Первые изображения с камеры LSST будут опубликованы в 2025 году. Перед этим команде необходимо доставить камеру в Чили, подготовить обсерваторию и приступить к исследованиям. Ожидается, что камера LSST увеличит количество известных объектов в 10 раз и предоставит новые уникальные данные о вселенной.