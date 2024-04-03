Польша хочет, чтобы генсеком НАТО стал представитель Восточной Европы 8 3.04.2024, 18:44

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Варшава предложит свою кандидатуру.

Польша хочет, чтобы пост генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга занял представитель Восточной Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24.

У главы МИД Польши поинтересовались, поддерживает ли он кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО.

«Нам нравится Марк Рютте, но в то же время мы считаем, что наш регион недостаточно представлен как в Альянсе, так и в ЕС, а также в системе ООН. Мы будем предлагать кандидатуры на руководящие посты во всех трех организациях от нашего региона», - ответил Сикорский.