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Польша хочет, чтобы генсеком НАТО стал представитель Восточной Европы

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  • 3.04.2024, 18:44
  • 2,388
Польша хочет, чтобы генсеком НАТО стал представитель Восточной Европы

Варшава предложит свою кандидатуру.

Польша хочет, чтобы пост генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга занял представитель Восточной Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24.

У главы МИД Польши поинтересовались, поддерживает ли он кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО.

«Нам нравится Марк Рютте, но в то же время мы считаем, что наш регион недостаточно представлен как в Альянсе, так и в ЕС, а также в системе ООН. Мы будем предлагать кандидатуры на руководящие посты во всех трех организациях от нашего региона», - ответил Сикорский.

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