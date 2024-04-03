Европу в эти выходные снова накроет пыль из Сахары 3 3.04.2024, 22:39

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Иллюстративное фото

Аномально теплые воздушные массы могут достичь также Беларуси.

В следующие выходные на территорию Франции, как и в ряд других стран Европы, вновь придут теплые воздушные массы с севера Африки с мелкой пылью из пустыни Сахара. Об этом сообщает местный телеканал BFM в среду, 3 апреля.

Отмечается, что в выходные 6-7 апреля на территорию Франции должны вновь прийти аномально теплые воздушные массы с севера Африки. В воздухе снова будет немало мелкой пыли из Сахары, придающей небу специфический оттенок и способной вызывать раздражение дыхательных путей.

7 апреля эти воздушные массы могут достичь также Польши, Беларуси и части территории Украины.

По словам метеорологов, в этот раз феномен, который на прошлой неделе затронул в большей степени юго-восток Франции, будет наблюдаться на значительной территории страны.

Воздух почти по всей территории страны прогреется до отметок более 20 градусов тепла, а местами и до 30 градусов.