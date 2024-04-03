закрыть
3 апреля 2024, среда, 23:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европу в эти выходные снова накроет пыль из Сахары

3
  • 3.04.2024, 22:39
  • 1,812
Европу в эти выходные снова накроет пыль из Сахары
Иллюстративное фото

Аномально теплые воздушные массы могут достичь также Беларуси.

В следующие выходные на территорию Франции, как и в ряд других стран Европы, вновь придут теплые воздушные массы с севера Африки с мелкой пылью из пустыни Сахара. Об этом сообщает местный телеканал BFM в среду, 3 апреля.

Отмечается, что в выходные 6-7 апреля на территорию Франции должны вновь прийти аномально теплые воздушные массы с севера Африки. В воздухе снова будет немало мелкой пыли из Сахары, придающей небу специфический оттенок и способной вызывать раздражение дыхательных путей.

7 апреля эти воздушные массы могут достичь также Польши, Беларуси и части территории Украины.

По словам метеорологов, в этот раз феномен, который на прошлой неделе затронул в большей степени юго-восток Франции, будет наблюдаться на значительной территории страны.

Воздух почти по всей территории страны прогреется до отметок более 20 градусов тепла, а местами и до 30 градусов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип