Послу РФ в Таджикистане вручили ноту 2 30.04.2024, 8:58

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Из-за ситуации с таджиками в стране.

МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ Семену Григорьеву в связи с «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к гражданам этой страны в России, а также «повсеместного нарушения их прав и свобод» на ее территории. «Такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», - заявило ведомство в Душанбе в понедельник, 29 апреля, сообщает «Немецкая волна».

Накануне на сайте таджикистанского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий в связи с проблемой граждан страны, которые находятся в зонах временного содержания нескольких московских аэропортов. «По состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан международного аэропорта Внуково российской столицы без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 граждан Таджикистана. Среди застрявших граждан есть студенты-таджикистанцы, проходящие обучение на территории России за счет образовательных квот правительства РФ», - указал таджикистанский МИД.

По его данным, после многочасового ожидания въехать в РФ разрешили 322 гражданам Таджикистана. Еще 306 человек российские власти внесут в так называемый «список выдворяемых», уже выдворено 27 человек, сообщается далее. При этом «подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана», заявили в Душанбе. Кроме того, сложная ситуация с прилетевшими в РФ гражданами Таджикистана сложилась в других московских аэропортах - Жуковском, Домодедово и Шереметьево. В их зонах содержания без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев, отмечается в заявлении.