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Британская разведка рассказала об ударе дронов ВСУ по НПЗ в Краснодарском крае РФ

  • 30.04.2024, 12:35
  • 3,456
Британская разведка рассказала об ударе дронов ВСУ по НПЗ в Краснодарском крае РФ

У России начались проблемы.

В британской разведке назвали последствия атаки украинских беспилотников на аэродром Кущевск, а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ в ночь на 27 апреля.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 30 апреля.

Разведчики считают, что способность Украины вывести из строя российскую тактическую авиацию является ключевой частью более широких усилий по обороне линии фронта. Этот успешный удар, вероятно, приведет к дальнейшему рассредоточению российских истребителей, а также перераспределению российских средств противовоздушной обороны, чтобы закрыть пробелы.

Отмечается, что на аэродроме Кущевск базируется ряд российских истребителей, в частности Су-34 и Су-35. Они ежедневно наносят удары по украинским позициям на передовой, в том числе с применением управляемых авиабомб.

Российские истребители с пораженного аэродрома и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 вылетов в день, значительная часть из них запускает боеприпасы вдоль всей линии фронта, поскольку РФ пытается осуществить прорывы с помощью огромной огневой мощи.

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