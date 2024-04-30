Президент Сербии отказался от членства в БРИКС 4 30.04.2024, 16:02

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Александр Вучич

Страна нацелена на вступление в ЕС.

Сербия не станет присоединяться к блоку БРИКС, в котором состоит Россия, поскольку страна нацелена на вступление в Евросоюз, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Так он ответил на выводы эксперта Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Иваны Страднер, которая заявила о том, что сербский президент «мечтает отказаться от пути в Евросоюз ради членства в БРИКС», отмечает The Moscow Times.

«Откуда она знает, о чем я думаю. Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли, что мне снится и о чем мечтаю? Они что сошли с ума все вместе? <…> Я исключительно уважаю БРИКС, но Сербия находится на европейском пути, и Сербия на нем останется», — сказал Вучич.

По его словам, источниками подобных рассуждений является «русский Telegram». Вучич отметил, что многие пытаются толкнуть Сербию с европейского пути, но он остается на нем «специально, чтобы они нервничали».

Сербия может вступить в ЕС через год, два или три — сроки зависят «не от нас, но от них», подчеркнул глава республики. Белград подал заявку на вступление в ЕС в 2009 году. С 2012-го у Сербии есть официальный статус кандидата на вступление в ЕС.

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявлял, что ЕС и кандидаты в него должны поставить для себя «четкую цель» и быть готовыми к расширению к 2030 году. По его словам, к этому времени к блоку могут присоединиться балканские страны, включая Сербию.

В 2023 году после победы коалиции Вучича на парламентских выборах он пообещал «продолжить путешествие» Сербии в Европу.