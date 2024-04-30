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СМИ: У «Газпрома» серьезные проблемы

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  • 30.04.2024, 16:26
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СМИ: У «Газпрома» серьезные проблемы

Такого не было последних 40 лет.

Провал попытки заморозить Европу зимой не только лишил Россию премиального и ключевого рынка сбыта газа, но и обвалил газовые доходы российского бюджета. Выяснилось, что по итогам первого квартала в бюджет РФ поступило лишь 114 миллиардов рублей пошлин на экспорт газа. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года российские доходы обвалились в 4,4 раза. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times со ссылкой на аналитический доклад экспертов Института Гайдара.

В денежном выражении с учетом инфляции потеря европейского рынка обошлась России в 418 миллиардов рублей квартальных доходов, что почти в два раза превышает годовые бюджеты целых областей РФ. 

В прошлом году российский экспорт газа снизился до 69 млрд кубометров и стал самым низким с 1985 года, антирекорда за почти 40 лет. Более того, поставки непосредственно в Европу обвалились до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. Вместе с экспортом резко сократилась и добыча газа, которая составила лишь 404 млрд кубометров и оказалась минимальной за 34 года. 

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