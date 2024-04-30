Книга «Беларусь в НАТО» стала доступна также и на украинском языке 30.04.2024, 18:39

Это уникальный сборник статей о том, что наша страна — неотъемлемая часть европейского пространства.

Какой ответ на новые вызовы может дать наш регион? Какая роль Беларуси в создании новой архитектуры безопасности в Европе? Именно на эти вопросы попытались ответить ведущие специалисты в области безопасности стран НАТО, Украины и Беларуси в сборнике, выпущенном Фондом «Европейская Беларусь».

Статьи подготовил и отредактировал лидер «Европейской Беларуси» Андрей Санников.

Авторы статей указывают на трудности, с которыми сегодня сталкивается Беларусь и с которыми она столкнется при вступлении в НАТО. При этом подчеркиваются неоспоримые преимущества такого членства для безопасности Беларуси и европейской безопасности.

«Новая архитектура безопасности, основанная на коллективном политическом и военном потенциале европейских стран, является непременным условием процветающей и мирной Европы, и Беларусь должна быть частью такой Европы», – пишет в предисловии к книге Андрей Санников.

Одна из статей написана бывшим министром иностранных дел Украины и соучредителем Центра национальной устойчивости и развития Павло Климкиным.

«Частью европейских институтов может стать только новая Беларусь, однако события после последних манипуляций с президентскими выборами показали, что потенциал гражданского сознания в Беларуси есть, как и желание быть услышанными и реализовать свои права. Именно это и есть гарантия будущего Беларуси. Любой другой путь является путём превращения Беларуси в провинцию РФ. Путь к европейским институтам может быть гораздо быстрее, чем многим кажется. Украина может и должна стать для Беларуси драйвером, как она стала драйвером для Молдовы и это произойдет в обозримой перспективе», – пишет Павло Климкин.

Ссылки на PDF-копию книги:

Білорусь в НАТО — UKR (PDF)

Беларусь у НАТА — BEL (PDF)

Беларусь в НАТО — RU (PDF)

Belarus In NATO – EN (PDF)