МВФ предрек России сокращение доли в мировом ВВП до исторического минимума 1 30.04.2024, 20:12

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Российская экономика упадет ниже «дна» 1990-х.

Вопреки амбициозным планам Кремля и обещаниям президента Владимира Путина российская экономика в ближайшие пять лет будет расти медленнее мировой и продолжит терять долю в глобальном ВВП. Такой прогноз дает Международный валютный фонд в апрельском блоке макроэкономических проектировок, передает The Moscow Times.

По оценке МВФ, на конец 2023 года на Россию приходилось 2,94% мирового выпуска товаров и услуг по паритету покупательной способности (ППС). К 2025 году эта доля снизится до 2,9%, в 2026-м опустится до 2,85%, в 2027-м — до 2,8%.

К концу 2028 года, по расчетам МВФ, на РФ будет приходиться уже лишь 2,75% мировой экономики, а в 2029 году только 2,7%. Это станет минимумом за всю современную историю страны — ниже, чем «дно» 1998 года, когда на фоне дефолта доля России в ВВП мира падала до 2,83%.

Из руин Советского союза Россия вынесла 4,48% глобального ВВП, но уже к концу 1990х растеряла половину этой доли. В 2000х на фоне роста цен на нефть и притока сотен миллиардов сырьевых долларов доля России в мировой экономике увеличилась до 3,7% (2008 год), после чего вновь начала снижаться и на прежние уровни уже не вернулась.

В первой половине 2010х на РФ приходилось 3,4% глобального ВВП, после аннексии Крыма — уже лишь 3-3,1%, а после начала войны с Украиной этот показатель впервые за два десятилетия упал ниже 3-процентной отметки, следует из данных МВФ.

По итогам прошлого год Росстат отчитался о росте ВВП на 3,6% после того, как правительство перевело оборонные заводы на трехсменный режим, чтобы штамповать снаряды и бомбы для вооющей в Украине армии. В этом году, по прогнозу Минэкономразвития, российский ВВП должен вырасти на 3,2%, в следующем — на 2,3%.

МВФ прогнозирует замедление темпов роста до 1,8% в 2025 году и лишь 1,3% — в 2029-м.

Накачивая военную промышленность триллионами из бюджета и повышая налоги, чтобы дальше оплачивать счет за войну, Кремль толкает экономику к модели СССР. «Продукция ВПК — это, грубо говоря, деньги, выкинутые из экономики, — говорит экономист Александра Суслина. — Условные танки, бомбы — это то, что один раз сыграло и обратного всплеска в экономику не дало. На ошметках танка невозможно создать высокотехнологичный аппарат, что могло бы в дальнейшем способствовать росту».