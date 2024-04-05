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FT: Германия запланировала самую радикальную военную реформу с холодной войны

  • 5.04.2024, 4:51
FT: Германия запланировала самую радикальную военную реформу с холодной войны

Немецкая армия может перейти на частичный призыв.

Власти Германии готовятся повысить боевую готовность немецкой армии для решения старых и новых вызовов, эти изменения станут самой радикальной военной реформой за 35 лет — с окончания холодной войны, пишет Financial Times.

«Это знаковая реформа <...>. Наша цель — перестроить бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне в случае войны. Ни у кого не должно возникнуть мысли о нападении на территорию НАТО — это то, что мы [хотим] донести», — объявил министр обороны Борис Писториус.

Ключевым вопросом, по его словам, является призыв в армию, Минобороны представит модель изменений в этой сфере в ближайшие недели. Вероятно, Германия примет так называемую скандинавскую модель, которая предполагает добровольность и гендерную нейтральность военной службы, как это введено, например, в Швеции.

Как пишет издание, военное командование и Минобороны Германии планировали реформы в течение несколько месяцев, наблюдая за конфликтом между Россией и Украиной. Реформы предполагают, что операции в киберсреде окажутся на одном уровне с наземными, воздушными и морскими силами, а руководить четырьмя компонентами вооруженных сил будет единое оперативное командование.

Сейчас бундесвер — одна из крупнейших армий НАТО со 182 тыс. военнослужащих, однако, отмечает издание, разросшаяся структура лишает вооруженные силы способности противостоять стратегическим вызовам, с которыми сталкивается Берлин и его союзники по НАТО.

Реформы позволят армии принимать быстрые решения и наладят между вооруженными силами, правительством и союзниками по НАТО более ясные и прямые отношения.

Как следует из годового отчета о положении в немецкой армии, представленного в бундестаг, в 2023 году вооруженные силы Германии покинули примерно 1,5 тыс. человек, из-за чего их общая численность сократилась до 181,5 тыс. В рамках усилий по укреплению нацобороны в стране планируют довести численность военнослужащих до 203 тыс. к началу 2030-х годов, однако пока набор идет медленно.

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