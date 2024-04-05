Масштабная атака: дроны ударили по сразу трем аэродромам в РФ 9 5.04.2024, 7:31

21,430

иллюстративное фото

(Обновлено) Нанесены десятки ударов.

Взрывы в России прогремели в ночь на 5 апреля. В Ростовской области беспилотники атаковали военный аэродром. Также взрывы были слышны в Энгельсе Саратовской области и Ейске (Краснодарская область), пишет «Главред».

В Морозовском районе Ростовской области подразделения противовоздушной обороны отражали массированную атаку дронов.

Очевидцы сообщили о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов.

В Энгельсе Саратовской области около пяти утра также прозвучали взрывы. Как пишут местные Telegram-каналы, сначала был взрыв, после сработала сирена.

Отметим, в Энгельсе находится авиабаза ВКС РФ «Энгельс-2». На авиабазе ранее дислоцировались 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжёлые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно. Оба авиаполка входили в состав 22-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознамённой дивизии.

Позднее стало известно, что украинские дроны атаковали российский аэродром в Ейске (Краснодарский край). Сообщается о десяти взрывах.

В Ейске находится крупный аэродром совместного базирования ВМФ, ВВС и Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация). Здесь базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.