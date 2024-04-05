Минимум шесть российских самолетов уничтожены на аэродроме в Морозовске

Минимум шесть российских самолетов уничтожены на аэродроме в Морозовске6
- 5.04.2024, 11:23
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Авиабазу атаковали десятки БПЛА.
Служба безопасности Украины вместе с военными и Силами обороны совершила атаку на аэродром Морозовск в России. По меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены.
Еще 8 самолетов получили существенные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
На этом аэродроме базируются бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34, которые используются РФ для атак на позиции ВСУ и населенные пункты вдоль линии фронта.
Напомним, взрывы в России прогремели в ночь на 5 апреля. В Ростовской области беспилотники атаковали военный аэродром. Также взрывы были слышны в Энгельсе Саратовской области и Ейске (Краснодарская область)