Папа Римский назначил в Беларуси нового епископа 5.04.2024, 17:06

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Владимир Гуляй

В молодости он был гитаристом и вокалистом.

Папа Римский Франциск назначил ксендза Владимира Гуляя епископом-коадъютором Гродненской епархии. Такое решение 5 апреля 2024 года опубликовали в Ватикане. 48-летний священник с 2003 года служит настоятелем прихода Воздвижения Святого Креста в Лиде (Фара), а теперь станет вспомогательным епископом наиболее массовой епархии в стране, пишет Katolik.life.

Должность епископа-коадъютора необычна и редка не только для Беларуси, но в целом в мире, отмечает издание.

Такой иерарх назначается, чтобы помогать руководителю епархии (ординарию), однако, в отличие от викарного епископа, имеет право замещать ординария во время его отсутствия. Также коадъютор сразу автоматически становится главой епархии в случае отставки или смерти ординария.

Фактически это означает, что ксендз Владимир Гуляй будет служить в Гродненской епархии как вспомогательный епископ и сразу возглавит епархию после ухода в отставку нынешнего ординария епископа Александра Кашкевича, которому в сентябре исполнится 75 лет.

Существует предписание Святого Престола, в котором епископам предлагается при достижении возраста в 75 лет подать прошение об отставке, как это было с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. Окончательное решение на этот счет принимает Папа Римский.

Ксендз Владимир Гуляй для местных верующих «свой» — он родился на Гродненщине в Волковыске. Теперь священника ждет торжественное епископское рукоположение и вступление в должность.

Интересно, что в молодости ксендз Владимир Гуляй был гитаристом и вокалистом — именно он создал католическую музыкальную группу AVE, нынешний коллектив гродненской семинарии.