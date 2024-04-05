Поражены три Ту-95 и два СУ-25: новые подробности удара по российским аэродромам 10 5.04.2024, 19:04

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Под удар попали и пилоты бомбардировщиков.

Главное управление разведки Украины при поддержке Вооруженных сил Украины провело операцию, нанеся удары по трем российским аэродромам: Курску, Энгельсу и Ейску в пятницу, 5 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны Украины.

Удары по аэродромам пришлись на момент проведения масштабной атаки дронов. В результате, на аэродроме «Энгельс-2» были серьезно повреждены, по меньшей мере, три стратегических бомбардировщика Ту-95МС. В результате взрывов погибли семь российских военнослужащих, предположительно, включая пилотов бомбардировщиков.

Кроме того, украинские дроны атаковали военный аэродром в городе Ейск. Удары привели к уничтожению, по меньшей мере, четырех российских военнослужащих и полному сгоранию двух истребителей Су-25.

В Курске также был атакован аэродром, но подробности этой атаки пока не разглашаются.

Российские власти подтвердили атаку дронов и заявили, что были сбиты 53 дрона в разных регионах страны, включая Морозовск Ростовской области, Ейск Краснодарского края и Энгельс Саратовской области.