В Нью-Йорке произошло крупнейшее за 40 лет землетрясение 5.04.2024, 19:51

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Магнитудой 4,8.

Толчки от землетрясения магнитудой 4,8, произошедшего утром в пятницу на восточном побережье США, ощущались в Нью-Йорке и его окрестностях, передает ВВС.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Лебанона, штат Нью-Джерси, примерно в 64 км к западу от Нью-Йорка.

Масштабы ущерба, нанесенного Нью-Йорку и прилегающим районам, не уточняются, в настоящий момент пожарная служба города оценивает последствия.

Землетрясения на восточном побережье Америки случаются редко, и это самое мощное из тех, что произошли в Нью-Йорке за последние десятилетия.

Пользователи соцсетей сообщают, что землетрясение ощущалось от Филадельфии до Нью-Йорка и на восток вдоль побережья, до Бостона.

В прошлом году 6 февраля в Буффало (штат Нью-Йорк) произошло землетрясение магнитудой 3,8, но землетрясений такого масштаба, как нынешнее, в этом районе не было уже 40 лет.

В 1983 году землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Ньюкомбе на севере штата Нью-Йорк.

Мэp Нью-Йорка Эрик Адамс сказал, что сообщений о серьезных последствиях сегодняшнего землетрясения пока нет.

«Хотя на данный момент у нас нет сообщений о серьезных последствиях, мы все еще оцениваем их», — написал он в соцсети X, позже уточнив, что жители Нью-Йорка в безопасности и могут продолжать заниматься своими обычными делами.

«Сотрудники служб быстрого реагирования работают над тем, чтобы город был в безопасности», — сказал он.

Несколько аэропортов Нью-Йорка приостановили работу из-за землетрясения.

В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси приостановлены полеты.

Задержки наблюдаются и в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул подчеркнула серьезность сегодняшнего землетрясения, но отметила, что «опасных для жизни ситуаций» пока не выявлено, а ее команда занимается проверкой инфраструктуры штата.