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Уроженец Мозыря станет военным секретарем премьер-министра Израиля

  • 5.04.2024, 21:19
  • 1,510
Уроженец Мозыря станет военным секретарем премьер-министра Израиля

Это одна из важнейших должностей.

Бригадный генерал Роман Гофман станет новым военным секретарем Биньямина Нетаньяху. Премьер-министр Израиля выбирал из нескольких кандидатур, но остановил свой выбор именно на уроженце Мозыря.

Теперь кандидатуру Гофмана должен утвердить генеральный штаб. Если это случится, то военачальник получит звание генерал-майора, сообщает «Наша нива».

В марте Гофман возглавил управление разработки новых методов ведения боя ЦАХАЛ. Должность военного секретаря премьер-министра с 2019 года занимал Ави Гиль.

Будущий генерал родился в Мозыре в 1976 году. В 1990 году репатриировался с родителями в Израиль. Он учился в средней школе в Ашдоде, а затем в военном общежитии в поселении Эли.

В 1995 году был призван на службу в бронетанковые войска Армии обороны Израиля. Служил командиром взвода, а затем и командиром роты. В 2002 году принимал участие в операции «Защитная стена». После был назначен заместителем командира 71-го батальона 188-й бронетанковой бригады. Потом занимал аналогичную должность в 460-й бронетанковой бригаде. Позже служил в штабе бронетанковой дивизии «Гааш».

В 2011-2013 годах командовал 75-м батальоном в 7-й бронетанковой бригаде.

Роман Гофман в 2019 году стал первым представителем Большой алии, который достиг звания генерал-майора и получил дивизию под свое командование. Гофман стал командиром дивизии «Ха-Башан» в Северном округе, гарантирующей безопасность Голанских высот и прилегающих к ним территорий.

27 октября 2022 года занял должность командира Национального центра учений сухопутных войск.

7 октября 2023 года во время боев с боевиками ХАМАС был серьезно ранен в бою под Сдеротом.

Роман Гофман женат, у него три дочери.

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