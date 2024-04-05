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В российском Орске прорвало дамбу: город затапливает

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  • 5.04.2024, 21:33
  • 4,902
В российском Орске прорвало дамбу: город затапливает

Объявлена эвакуация.

Прорыв дамбы произошел в Орске Оренбургской области РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В Единой дежурной диспетчерской службе Орска сообщили «Интерфаксу», что дамбу прорвало паводком.

Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления, рассказал собеседник агентства. В зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных жилых домов, где проживают примерно 10 тысяч человек. «Прорыв дамбы угрожает в первую очередь частному сектору Орска», — заявили в оперативных службах.

По данным издания «Урал56.ру», идет эвакуация из старого города Орска.

Спасатели с муниципальными службами пытаются укрепить дамбу, сообщили в МЧС.

В магазинах Орска раскупили почти всю питьевую воду.

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