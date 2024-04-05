Запад пообещал Армении многомиллионные гранты и инвестиции 5.04.2024, 22:38

Чтобы сделать экономику и общество Армении более прочными и устойчивыми.

Дальнейшее сближение Армении с Западом обсудили в пятницу, 5 апреля, в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и госсекретарь США Энтони Блинкен. Эта встреча была назначена на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября 2023 года, сообщает «Немецкая волна».

Урсула фон дер Ляйен анонсировала «новую амбициозную программу партнерства» между ЕС и Арменией, в частности, план, в рамках которого Еревану будет выделено 270 млн евро в виде грантов в течение четырех лет, «чтобы сделать экономику и общество Армении более прочными и устойчивыми».

Эти средства предназначены на поддержку бизнеса, модернизацию и диверсификацию рынков. Кроме того, глава Еврокомиссии пообещала новые инвестиции в инфраструктурные проекты, такие как Черноморский электрический кабель, в сферу возобновляемой энергии Армении и улучшение взаимосвязей с Грузией. Экономическое сотрудничество ЕС и Армении уже позволило мобилизовать более полумиллиарда евро инвестиций, сообщила фон дер Ляйен.

Со своей стороны, Энтони Блинкен заверил, что США инвестируют в усилия, которые согласуются с реформами армянского правительства в области управления и экономики. Вашингтон планирует предоставить Еревану свыше 65 млн долларов (60 млн евро) помощи из бюджетных фондов, что более чем на 50 процентов превышает предыдущую выделенную сумму. Глава Госдепартамента США сообщил о намерении продолжать наращивать поддержку демократической и экономической устойчивости Армении.

Никол Пашинян подчеркнул стремление Армении к созданию более прозрачных и ориентированных на граждан государственных институтов, работающих на благо своего народа.

- Республика Армения подтверждает свою приверженность продвижению реформ в области правосудия и государственного сектора для построения более сильной, безопасной и развитой страны, - заявил он. - Настало время укрепить наше экономическое взаимодействие, развивать торговлю.

Пашинян сообщил о решимости повысить конкурентоспособность армянского частного сектора, чтобы выйти на новые рынки и улучшить инвестиционный климат в стране. От западных партнеров Ереван ожидает помощи в модернизации инфраструктуры, налаживании деловых связей и интеграции вынужденных беженцев из Нагорного Карабаха.

Приоритетность всеобъемлющей помощи насильственно перемещенным армянам Нагорного Карабаха отметили все участники встречи. По их словам, Запад готов делать еще больше для их интеграции и благополучия.

Премьер-министр Армении также подчеркнул приверженность нормализации отношений с Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года.

Меры против обхода санкций ЕС

Фон дер Ляйен приветствовала меры, которые Армения приняла против обхода санкций Евросоюза в отношении РФ, в частности, чтобы гарантировать, что летальное оборудование и технологии не окажутся в руках российских военных.

- Это свидетельствует о том, что ценности и интересы ЕС и Армении все больше совпадают, - заявила глава Еврокомиссии.

Блинкен подчеркнул, что и США, и ЕС хотят быть партнерами Армении в ее стремлении стать сильной независимой страной, живущей в мире со своими соседями, связанной с регионом и миром.