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Российские креветки попали в реестр опасной продукции

  • 6.04.2024, 4:20
Российские креветки попали в реестр опасной продукции

Что с ними не так?

Госстандарт Беларуси продолжает выявлять товары, которые не соответствуют требованиям технических регламентов. В реестр опасной продукции попали сушеные креветки, произведенные российской компанией «Астраханкина рыбка», пишет myfin.by.

При производстве продукции применялась заявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка (консервант сорбат калия), недопустимая для использования при производстве сушеной пищевой рыбной продукции.

Кроме того, в реестр внесли сушено-вяленую пищевую рыбную продукцию (кальмар тихоокеанский сушено-вяленый, пласт из прессованной стружки с маркировкой «Рыболов»). Производителем также является ООО «ПК «Астраханкина рыбка».

Специалисты Госстандарта выявили несколько несоответствий установленным требованиям. К примеру, в составе продукта была обнаружена недопустимая пищевая добавка — синтетический краситель (незаявленный в маркировке) «солнечный закат» Е110 в количестве 32,7 мг/кг.

В отношении некачественных товаров установлены такие меры, как запрет реализации, запрет ввоза и обращения.

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