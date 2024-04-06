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Западные инструкторы могут появиться в Украине: премьер Литвы назвала условие

  • 6.04.2024, 6:30
Западные инструкторы могут появиться в Украине: премьер Литвы назвала условие

Кроме военных инструкторов в Украину могут прибыть специалисты сектора безопасности другого профиля.

Западные военные инструкторы могут приехать в Украину для обучения украинских военных при условиях надлежащей противовоздушной защиты. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

По словам Шимоните, сейчас литовские инструкторы обучают украинских военных на территории самой Литвы и других стран-партнеров.

- Можно ли было бы их обучать в Украине? С надлежащей противовоздушной обороной, безусловно, можно управлять этими рисками, - сказала премьер.

Шимоните отметила, что кроме военных инструкторов в Украину также могут направить специалистов по кибербезопасности, разминированию и охране границы.

Она также выразила мнение, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину многие восприняли ошибочно - что он якобы предлагал привлечь западные армии к боевым действиям.

- Есть разные формы помощи или способы привлечения. Я думаю, что президент Макрон сказал, и что является ключевым, это то, что мы не должны рисовать для себя красные линии, когда с другой стороны мы имеем человека, который не имеет красных линий и который имеет ядерную угрозу и размахивает ею через день, - сказала глава литовского правительства.

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