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Белорусская космонавтка Марина Василевская отчалила от МКС

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  • 6.04.2024, 8:24
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Белорусская космонавтка Марина Василевская отчалила от МКС

Приземление планируется возле казахстанского города Жезказган.

Белорусская космонавтка Марина Василевская вместе с российским коллегой Олегом Новицким в субботу покинула Международную космическую станцию и возвращается на Землю, сообщил «Роскосмос».

Пилотируемый корабль «Союз МС-24» с Василевской и Новицким отстыковался от малого исследовательского модуля «Рассвет» российского сегмента МКС 6 апреля в 06:53:58 по минскому времени. Кроме участников 21-й экспедиции посещения, он забрал со станции участницу 70-й длительной экспедиции — астронавта NASA Лорал О’Хару.

На станции продолжил полет экипаж 71-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

Включение двигателя «Союза МС-24» на торможение для сведения с орбиты ожидается в 09:24, его разделение на отсеки — в 09:52, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 09:54 и ввод основного парашюта — в 10:03. Приземление спускаемого аппарата планируется в 10:18 в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

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