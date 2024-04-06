Neue Zürcher Zeitung: Лукашенко ждет неприятный сюрприз 2 6.04.2024, 9:01

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На границе могут появиться неожиданные войска.

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung назвало четыре возможных сценария использования вооруженный сил Франции в Украине и не только.

Швейцарское издание называет возможные сценарии использования вооруженный сил Франции в Украине и вокруг нее.

1) Севернее Киева с целью предотвратить вторжение с территории Беларуси. В этом случае подразделения ВСУ могут быть переброшены на фронт, а российской армии (а может быть вооруженным силам Беларуси) придется иметь дело на этом участке с войсками ядерной державы. Для Лукашенко французы на границе вряд ли станут приятным сюрпризом.

2) Резервные силы на Запорожском фронте.

3) Одесса. Защита города с возможностью – при необходимости – перебросить войска в Молдову.

4) Дислокация в самой Молдове. Поддержка местной армии в случае российских провокаций с «зелеными человечками» или в случае попытки российской интервенции в Гагаузии».