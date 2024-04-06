Полиция Эквадора ворвалась в посольство Мексики 3 6.04.2024, 10:02

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Дипломатические отношения между странами остановлены.

Полиция Эквадора ворвалась в посольство Мексики, расположенное в столице страны, где скрывался бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, и задержала его. После этого Мексика остановила отношения с Эквадором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

Мексика, по словам ее президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, планирует приостановить дипломатические отношения с Эквадором. Он уже поручил министру иностранных дел Мексики приостановить дипломатические отношения с Эквадором, назвав арест нарушением международного права и суверенитета Мексики.

Рейд, как пишет Bloomberg, произошел через несколько часов после того, как Мексика предоставила политическое убежище Гласу, находившемуся в посольстве с декабря из-за ордера на его арест от власти Эквадора. Министерство иностранных дел Мексики также заявило в пятницу, что отклоняет усиление присутствия агентов эквадорской полиции у своего посольства и требует уважать суверенитет.

Глас, дважды осужденный за коррупцию, как отмечает Reuters, сбежал в посольство после того, как в чате, опубликованном Офисом генерального прокурора Эквадора, говорилось, что торговец наркотиками подкупил судью, чтобы получить его досрочное освобождение во время отбывания судимости за взяточничество.