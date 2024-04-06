Сдающих жилье белорусов обязали доносить на иностранцев 6.04.2024, 11:01

Введена ответственность за нарушение сроков информирования.

В поправках к законам по вопросам обеспечения национальной безопасности, которые подписал Александр Лукашенко, есть изменения не только «военные», но и связанные с отслеживанием иностранцев, прибывающих в Беларусь. Для гостиниц, агроусадеб и предпринимателей, сдающих им жилье, уточняются правила информирования МВД об иностранных проживающих и вводится ответственность за нарушение сроков информирования.

По действующему закону «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» владельцы гостиниц, санаториев, агроэкоусадеб и прочих средств размещения, а также предприниматели, сдающие жилье посуточно, в случае заселения иностранного туриста обязаны передать в милицию информацию об этом иностранце в течение трех часов. Это делается через специальную электронную систему.

Само это требование по новому закону существенно не меняется, лишь уточняется. Такая обязанность возлагается теперь на все возможные субъекты — «юридических и физических лиц, в том числе ИП», они обязаны информировать МВД о жильцах, приезжающих «на срок одни сутки и более» (не относится к правительственным гостям, иностранцам, дальнобойщикам и так далее).

Однако теперь в законе конкретно прописана ответственность за неинформирование или нарушение трехчасового срока подачи сведений. Поправка вводится в часть 6 статьи 24.35 Кодекса об административных правонарушениях.

Этот пункт предусматривает наказание за предоставление помещения иностранцу, которые не имеют права на это помещение и находятся в Беларуси с нарушением порядка въезда или правил пребывания, транзита иностранцев. За это дают штраф до 20 базовых величин.

Теперь же в этот пункт добавлено «а равно неинформирование органа внутренних дел в случаях и сроки, установленные законодательными актами, об иностранных гражданах или лицах без гражданства, проживающих в жилых или иных помещениях» — также со штрафом до 20 базовых.

Данные положения закона вступят в силу через три месяца — 7 июля.

Отметим, раньше непредоставление информации о проживающих иностранцах также не оставалось без наказания. Должностных лиц и ИП за это штрафовали по статье 24.11 КоАП о «непредоставлении документов, отчетов, сведений, когда обязанность их представления предусмотрена законодательными актами». Сумма штрафа также была до 20 базовых.