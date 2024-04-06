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СМИ: Не менее 11 самолетов повреждены за одну ночь дронами в РФ

  • 6.04.2024, 11:06
  • 1,458
СМИ: Не менее 11 самолетов повреждены за одну ночь дронами в РФ

Украина провела одну из самых массированных атак.

В ходе одной из самых массированных атак дронов по военным аэродромам в РФ, произошедшей в ночь на пятницу, 5 апреля, были повреждены как минимум 11 российских самолетов. Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки и Службе безопасности Украины, передает «Немецкая волна».

По данным «РБК-Украина», ГУР ночью атаковала три аэродрома в РФ - под Энгельсом в Саратовской области, в Ейске (Краснодарский край) и в Курской области. На аэродроме «Энгельс-2» значительные повреждения, вероятно, получили три стратегических бомбардировщика Ту-95МС, также в результате атаки погибли семеро военнослужащих РФ, заявил изданию источник в ведомстве. В Ейске, по предварительным данным ГУР, были полностью уничтожены два штурмовика Су-25 и погибли четыре военнослужащих. Про итоги атаки на аэродром под Курском не сообщается.

В ту же ночь в РФ дроны атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области. По данным СМИ, атаку произвела СБУ. Источник «Украинской правды» в ведомстве сообщил, что в результате были уничтожены как минимум шесть самолетов. Издание Hromadske ранее писало, что на этом аэродроме расположены бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

Украина провела одну из самых массированных атак дронов

Минобороны РФ не подтверждает факт повреждения самолетов и не приводит подробностей ночной атаки дронов. Ведомство лишь заявило, что в ночь на 5 апреля над территорией РФ были сбиты 53 дрона - 44 БПЛА над Ростовской областью, шесть беспилотников над Краснодарским краем и по одному БПЛА - в Саратовской, Курской и Белгородской области. Все эти атаки Минобороны РФ описывает как «пресеченные».

Даже при таких официальных данных атаку дронов в ночь на 5 апреля можно назвать одной из самых массированных украинских атак по военным объектам в России с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом лишь в марте произошло как минимум две сопоставимых по масштабам атаки по РФ. Целью одной из них, по данным СМИ, был авиазавод в Таганроге в Ростовской области, на котором среди прочего ведется ремонт самолета радиолокационной разведки А-50, поврежденного на аэродроме в Беларуси в 2023 году. Во время другой такой атаки большинство дронов были сбиты в Воронежской области.

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