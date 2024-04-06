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СNN: США и Израиль привели армии в повышенную готовность из-за Ирана

  • 6.04.2024, 12:40
СNN: США и Израиль привели армии в повышенную готовность из-за Ирана

В Вашингтоне считают, что нападение неизбежно.

США готовятся к «значительному» нападению Ирана на свои военные базы и дипломатические представительства на Ближнем Востоке.

Как сообщает СNN со ссылкой на источник в правительстве, Тегеран может нанести удар по американским и израильским объектам на следующей неделе.

Он станет ответом на атаку ЦАХАЛ на представительство Ирана в Дамаске, в результате которой погибли несколько военных командиров и гражданские лица. В Вашингтоне считают, что нападение Ирана неизбежно.

Это мнение разделяют и в Израиле. Командование обеих армий работает над тем, чтобы определить, по каким объектам могут быть нанесены удары и предпринимают необходимые меры для их защиты.

О предстоящей атаке в четверг по телефону говорили президент Байден и премьер Нетаньяху. По состоянию на пятницу правительства двух стран точно не знали, когда точно и какими средствами Иран планирует нанести свой ответный удар, сообщил источник CNN.

Прямая атака Ирана на Израиль - один из худших сценариев, к которому готовится администрация Байдена, поскольку он приведет к эскалации и без того неспокойной ситуации на Ближнем Востоке.

Она может привести к перерастанию войны между Израилем и ХАМАС в более широкий конфликт, чего опасаются в США.

Тегеран пообещал отомстить после авиаудара Израиля по комплексу посольства Ирана в Сирии, в результате которого погибли по меньшей мере семь чиновников и военных.

По данным Министерства иностранных дел Ирана, среди убитых были Мохаммед Реза Захеди, высший командир элитного Корпуса стражей исламской революции и старший командующий Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Захеди, бывший командующий сухопутными войсками и Военно-воздушными силами КСИР является самой влиятельной иранской целью, ликвидированной с тех пор, как президент США Дональд Трамп приказал устранить генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году.

США поспешили проинформировать Иран, что администрация Байдена не причастна к удару по посольству в Дамаске в понедельник и не имела предварительной информации о нем.

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