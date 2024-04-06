Планшеты Apple iPad наконец-то получили долгожданную функцию 6.04.2024, 13:11

Но не все.

В коде бета-версии iPadOS 17.5 обнаружили долгожданную функцию: специальное меню состояния батареи. В нем можно будет узнать состояние аккумулятора планшета, включая максимальную емкость и количество циклов.

Судя по всему, функция будет эксклюзивной для будущих моделей iPad Air и iPad Pro, поскольку ни на одной из существующих моделей iPad раздел «Состояние батареи» не отображается, пишет GizChina. Впрочем, есть вероятность, что это просто баг.

Аналогичное меню с расширенной информацией о состоянии батареи Apple добавила в линейку iPhone 15. В настройках теперь показывается количество выполненных циклов зарядки, дата производства аккумулятора и его первого использования.

В мае от Apple ждут новых планшетов. В частности, iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма. Все они могут выйти с версией системы iPadOS 17.5.

А на июнь у Apple запланирована презентация iOS 18. Ожидается, что это будет «самое крупное обновление в истории iPhone». Пока нет конкретных данных, но есть предположение, что в iOS будет интегрирован чат-бот наподобие ChatGPT, а также появится более умная Siri.