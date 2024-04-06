Удар по аэродрому Энгельс-2: спутник показал потенциальное место 6.04.2024, 13:54

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Что обнаружили аналитики?

В сети опубликовали спутниковые фото авиабазы Энгельс-2, по которой в ночь на 5 апреля Украина нанесла дроновые удары.

Как известно, в тот день ПВО РФ «ловила» 53 дрона. Такую статистику озвучивало вражеское Минобороны. Сегодня мониторинговая группа «Крымский ветер» оценила, виден ли на снимках какой-то ущерб.

Там указывают, что осуществленной разницы не прослеживается. Хотя на одном фото красным выделено потенциальное место удара.

«Единственное возможное место повреждения, но далеко не однозначное», - говорится на подписи снимка.

Аналитики проекта указывают: судя по более раннему изображению от 20 марта 2024 года, это место выглядит так, как будто уже существовало.

Удар по Энгельс-2 - Украина могла уничтожить три бомбардировщика

Отметим, что после массированного удара дронами источники СБУ сообщили УНИАН, что атаку организовали силы ГУР совместно с военными Украины. Тогда сообщалось, что на аэродроме Морозовск уничтожено 6 самолетов: речь шла о фронтовых бомбардировщиках Су-27 и Су-34.

Вечером ГУР уточнил данные об атаке. Сообщалось, что удар пришелся на три военные аэродрома России. Источник указывал, что атака расценивается как успешная. На аэродроме Энгельс-2 (Саратовская область) серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС, указал он.