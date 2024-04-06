ВСУ ударили по базе россиян на Херсонщине 6.04.2024, 18:14

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Начался сильный пожар.

ВСУ нанесли точный удар по базе российской армии на оккупированной части Херсонщины. Видео последствий прилета сняли российские оккупанты.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Судя по разговорам оккупантов за кадром, под удар попали склады ВС РФ с военной техникой и ГСМ.

Над местом удара поднимается черный дым - там сильный пожар.

«Заправку у**али? Или это дом? Черным бы дом не горел… Чем им заправка мешала-то? (...) Склады и заправка там же была! Склады! Склады втащили! (...) Это рембаза, Татарин пишет… Там техника стояла», - говорят россияне в видео.

Потери ВС РФ при этом ударе уточняются.

Место удара геолоцировано как село Новая Збурьевка. Оно находится примерно в 10 км от территорий, подконтрольных Силам обороны Украины.