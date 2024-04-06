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ВСУ ударили по базе россиян на Херсонщине

  • 6.04.2024, 18:14
  • 1,018
ВСУ ударили по базе россиян на Херсонщине

Начался сильный пожар.

ВСУ нанесли точный удар по базе российской армии на оккупированной части Херсонщины. Видео последствий прилета сняли российские оккупанты.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Судя по разговорам оккупантов за кадром, под удар попали склады ВС РФ с военной техникой и ГСМ.

Над местом удара поднимается черный дым - там сильный пожар.

«Заправку у**али? Или это дом? Черным бы дом не горел… Чем им заправка мешала-то? (...) Склады и заправка там же была! Склады! Склады втащили! (...) Это рембаза, Татарин пишет… Там техника стояла», - говорят россияне в видео.

Потери ВС РФ при этом ударе уточняются.

Место удара геолоцировано как село Новая Збурьевка. Оно находится примерно в 10 км от территорий, подконтрольных Силам обороны Украины.

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