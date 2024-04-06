В Италии выставят в средневековом замке работы Марка Шагала 6.04.2024, 19:00

Ядро произведений происходит из частных коллекций и поэтому труднодоступно для созерцания широкой публикой.

В древнем итальянском городке Конверсано в Апулии откроется выставка произведений Марка Шагала. Она пройдет в музейном центре при местном средневековом замке норманского происхождения. Внимание на это обратило издание Belmir.by.

Экспозиция, которой дали название «Мечта о любви», будет действовать с 20 апреля по 27 октября. В ней представят более 100 работ художника – картин, рисунков, акварелей и гравюр.

Как сказано в описании, ядро произведений, сертифицированных и одобренных фондом Шагала, происходит из частных коллекций и поэтому труднодоступно для созерцания широкой публикой.

Отмечается, что представленные работы вкупе со множеством сопровождающих их мультимедийных материалов позволят проследить творческий путь мастера с 1925 года до его смерти.

Выставка, которую курирует искусствовед Долорес Дуран Укар, организована компанией Arthemisia совместно с муниципалитетом Конверсано в замке графов Аквавива д’Арагона.

Замок являет собой каменную цитадель, состоящую из зданий разных эпох и архитектурных вкусов. Первоначально он был крепостью, но затем преобразовывался в дворянскую резиденцию.

Возведенный на месте древних укреплений, вероятно, в 6 веке, замок был перестроен в 11 веке, а после модифицировался, особенно в 15 и 17 веках, будучи во владении семьи Аквавива.