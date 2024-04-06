Ученые: Для обретения вечной жизни человечеству надо победить один закон физики 5 6.04.2024, 19:21

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Этим вопросом уже давно занимаются как эксперты, так и многие миллионеры.

Поисками ключа к вечной жизни уже давно занимаются как ученые, так и многие миллионеры, инвестирующие огромные суммы денег в различные проекты. Но никакие миллиарды пока еще неспособны победить один единственный закон физики.

Брайан Джонсон выполняет многомиллионную миссию, чтобы в 45 лет снова почувствовать себя 18-летним. Команда из более чем 30 экспертов по здоровью и режим питания, включающий более 110 витаминов — все это не только продлевает его собственную жизнь, но и прокладывает путь, который может помочь другим сохранить молодость в будущем, но при условии, что они смогут позволить себе его изощренные методы. Его история — это взгляд на растущую тенденцию среди сверхбогатых людей: они вкладывают огромные суммы в попытки остановить старение, несмотря на потенциально непреодолимое препятствие в виде законов физики, а точнее одного упрямого и непоколебимого закона, пишет Popular Mechanics.

Принципы старения можно объяснить двумя основными теориями: естественным отбором в рамках эволюции и физическим износом нашего тела. Питер Хоффманн, биофизик, и Леонард Хейфлик, известный исследователь старения, рассказывают о том, как наши клетки и их молекулярные механизмы подвергаются постоянной бомбардировке молекулами воды. Это «тепловое движение» приводит к разрыву молекулярных связей, что напоминает повседневный износ неодушевленных предметов, но при этом наши тела имеют ограниченные возможности для ремонта. Открытие Хейфликом предела репликации в человеческих клетках еще больше подкрепляет теорию износа, предполагая естественное ограничение продолжительности нашей жизни.

Несмотря на эти пугающие физические реалии, исследования в области замедления старения продолжаются, и в них рассматривается все: от ограничений в питании до более холодных условий жизни. Однако сложность человеческого организма с его триллионами клеток и сложными системами представляет собой серьезное препятствие для полного обращения процесса старения вспять. Научный консенсус говорит о том, что, хотя мы можем увеличить продолжительность жизни и продолжительность здоровья, превзойти естественные пределы остается невозможным.

Стремление Брайана Джонсона и более широкие инвестиции в антивозрастные технологии поднимают этические вопросы о распределении ресурсов и общественных ценностях. Как отмечают такие ученые, как Хоффманн, учитывая проблемы изменения климата, психического здоровья и социального неравенства, лучше было бы сосредоточиться на повышении качества жизни в пределах естественной продолжительности жизни. В то же время жители «голубых зон» живут долго и полноценно не за счет попыток обмануть смерть с помощью мешка денег, а за счет простого здорового образа жизни, что подчеркивает контраст в подходах к долголетию. История Джонсона, наполненная как передовыми достижениями науки, так и поисками личного фонтана молодости, заставляет задуматься об истинной ценности реалий продления жизни в сравнении с улучшением той жизни, которая у нас есть.