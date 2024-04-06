Составлен рейтинг смартфонов с самым мощным «железом» 6.04.2024, 21:21

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В рейтинге за последний месяц произошли серьезные изменения.

Известный бенчмарк AnTuTu обновил список самых мощных Android-смартфонов на сегодняшний день. Отмечается, что в рейтинге за март произошли серьезные изменения – смена лидера и не только, пишет УНИАН.

Первое место занял смартфон Asus ROG 8 Pro. За производительность в нем отвечает чип Snapdragon 8 Gen3 – по данным бенчмарка Antutu, он набирает в тестах более 2,14 млн. баллов. Для сравнения, у iPhone 15 Pro Max эта цифра составляет 1,64 млн. Так что запаса производительности у него хватит на много лет.

На второй позиции оказался Oppo Find X7, который возглавлял рейтинг 2 месяца подряд, а на третьей – iQOO 12. Чуть ниже расположился геймерский Red Magic 9 Pro+, а пятерку лучших замыкает Vivo X100 Pro. Как видно, Snapdragon 8 Gen 3 чаще предлагает более высокую производительность, чем главный конкурент от MediaTek – Dimensity 9300.

Места с шестое по десятое заняли iQOO Neo9 Pro, iQOO 12 Pro, Vivo X100, Nubia Z60 Ultra и Oppo Find X7 Ultra. Примечательно, что в топ-10 по-прежнему нет ни одной модели Samsung и Xiaomi.

Также AnTuTu обновил список самых мощных Android-смартфонов среднего класса. Лидер топа – OnePlus Ace 3V. Он стал первым смартфоном с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который обеспечивает высокую производительность искусственного интеллекта. Затем идут Redmi K70E и Realme GT Neo5 SE.