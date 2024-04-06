закрыть
6 апреля 2024, суббота, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Составлен рейтинг смартфонов с самым мощным «железом»

  • 6.04.2024, 21:21
  • 1,198
Составлен рейтинг смартфонов с самым мощным «железом»

В рейтинге за последний месяц произошли серьезные изменения.

Известный бенчмарк AnTuTu обновил список самых мощных Android-смартфонов на сегодняшний день. Отмечается, что в рейтинге за март произошли серьезные изменения – смена лидера и не только, пишет УНИАН

Первое место занял смартфон Asus ROG 8 Pro. За производительность в нем отвечает чип Snapdragon 8 Gen3 – по данным бенчмарка Antutu, он набирает в тестах более 2,14 млн. баллов. Для сравнения, у iPhone 15 Pro Max эта цифра составляет 1,64 млн. Так что запаса производительности у него хватит на много лет. 

На второй позиции оказался Oppo Find X7, который возглавлял рейтинг 2 месяца подряд, а на третьей – iQOO 12. Чуть ниже расположился геймерский Red Magic 9 Pro+, а пятерку лучших замыкает Vivo X100 Pro. Как видно, Snapdragon 8 Gen 3 чаще предлагает более высокую производительность, чем главный конкурент от MediaTek – Dimensity 9300.

Места с шестое по десятое заняли iQOO Neo9 Pro, iQOO 12 Pro, Vivo X100, Nubia Z60 Ultra и Oppo Find X7 Ultra. Примечательно, что в топ-10 по-прежнему нет ни одной модели Samsung и Xiaomi.

Также AnTuTu обновил список самых мощных Android-смартфонов среднего класса. Лидер топа – OnePlus Ace 3V. Он стал первым смартфоном с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который обеспечивает высокую производительность искусственного интеллекта. Затем идут Redmi K70E и Realme GT Neo5 SE.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип